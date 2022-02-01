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Ещё больше общения на «Чемпионате»!

Ещё больше общения на «Чемпионате»!
Комментарии

В преддверии Олимпийских игр «Чемпионат» предлагает своим читателям ещё больше возможностей не только для наблюдения за событием, но и для обсуждения: мы открыли комментарии в нашем телеграм-канале!

Теперь вы сможете делиться своими впечатлениями, дискутировать, обсуждать события и вместе болеть за нашу сборную на Олимпийских играх в Пекине! Но не забывайте о вежливости, даже если беседа выходит очень эмоциональной.

Скорее открывайте телеграм-канал «Чемпионата», подписывайтесь и залетайте в комментарии!

Комментарии
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