Ещё больше общения на «Чемпионате»!

В преддверии Олимпийских игр «Чемпионат» предлагает своим читателям ещё больше возможностей не только для наблюдения за событием, но и для обсуждения: мы открыли комментарии в нашем телеграм-канале!



Теперь вы сможете делиться своими впечатлениями, дискутировать, обсуждать события и вместе болеть за нашу сборную на Олимпийских играх в Пекине! Но не забывайте о вежливости, даже если беседа выходит очень эмоциональной.



Скорее открывайте телеграм-канал «Чемпионата», подписывайтесь и залетайте в комментарии!