Врач ЦСКА Безуглов купил в Петербурге криосауну для игроков армейцев
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Врач московского ЦСКА Эдуард Безуглов купил в Санкт-Петербурге криосауну. Об этом он сообщил в своём «инстаграме».
«Приехала красавица из СПБ в Ватутинки», — написал врач в социальной сети.
Подопечные Алексея Березуцкого занимают четвёртое место в РПЛ. Ранее стало известно, что Фёдор Чалов завершит нынешний сезон в составе швейцарского «Базеля». В сезоне-2021/2022 Фёдор провёл за ЦСКА 18 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач.
Действующий контракт 23-летнего футболиста с армейцами рассчитан до лета 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Фёдора Чалова в € 8,5 млн. Источники «Чемпионата» подтверждают, что нападающий армейцев закончит сезон в швейцарском клубе.
Новость по теме«Базель» арендует Чалова до конца сезона
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