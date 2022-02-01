Врач ЦСКА Безуглов купил в Петербурге криосауну для игроков армейцев

Врач московского ЦСКА Эдуард Безуглов купил в Санкт-Петербурге криосауну. Об этом он сообщил в своём «инстаграме».

«Приехала красавица из СПБ в Ватутинки», — написал врач в социальной сети.

Подопечные Алексея Березуцкого занимают четвёртое место в РПЛ. Ранее стало известно, что Фёдор Чалов завершит нынешний сезон в составе швейцарского «Базеля». В сезоне-2021/2022 Фёдор провёл за ЦСКА 18 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач.

Действующий контракт 23-летнего футболиста с армейцами рассчитан до лета 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Фёдора Чалова в € 8,5 млн. Источники «Чемпионата» подтверждают, что нападающий армейцев закончит сезон в швейцарском клубе.