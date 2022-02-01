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Отец Обамеянга подтвердил, что форвард перейдёт в «Барселону»

Отец Обамеянга подтвердил, что форвард перейдёт в «Барселону»
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Пьер Обамеянг, отец габонского форварда Пьер-Эмерика, подтвердил, что игрок продолжит карьеру в каталонской «Барселоне». В своём «инстаграме» Обамеянг-старший опубликовал фотографию, на которой его сын изображён в форме каталонцев.

«Слава богу! Как прекрасен мой сын. Как тут не гордиться. Всегда движемся вперёд, мой сын», — подписал фото Пьер Обамеянг.

Фото Обамеянга в футболке «Барселоны».

Ранее стало известно, что Обамеянг станет полноценным игроком «Барселоны», перейдя из лондонского «Арсенала» на правах свободного агента, а не в аренду, как сообщалось до этого.

Отмечается, что футболист уже прошёл все необходимые медицинские тесты, а его переход на правах свободного агента необязательно регистрировать в последний день трансферного окна. Скорее всего, объявление последует сегодня, 1 февраля.

Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Алавес» — «Барселона»:

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