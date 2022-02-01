Отец Обамеянга подтвердил, что форвард перейдёт в «Барселону»

Пьер Обамеянг, отец габонского форварда Пьер-Эмерика, подтвердил, что игрок продолжит карьеру в каталонской «Барселоне». В своём «инстаграме» Обамеянг-старший опубликовал фотографию, на которой его сын изображён в форме каталонцев.
«Слава богу! Как прекрасен мой сын. Как тут не гордиться. Всегда движемся вперёд, мой сын», — подписал фото Пьер Обамеянг.
Фото Обамеянга в футболке «Барселоны».
Ранее стало известно, что Обамеянг станет полноценным игроком «Барселоны», перейдя из лондонского «Арсенала» на правах свободного агента, а не в аренду, как сообщалось до этого.
Отмечается, что футболист уже прошёл все необходимые медицинские тесты, а его переход на правах свободного агента необязательно регистрировать в последний день трансферного окна. Скорее всего, объявление последует сегодня, 1 февраля.
Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Алавес» — «Барселона»:
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