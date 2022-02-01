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ЦСКА объявил о переходе Фёдора Чалова в «Базель»

ЦСКА объявил о переходе Фёдора Чалова в «Базель»
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Нападающий ЦСКА и сборной России Фёдор Чалов перешёл в «Базель» на правах аренды, сообщает пресс-служба московского клуба. Арендное соглашение 23-летнего форварда рассчитано до конца сезона-2021/2022 и не имеет опции выкупа трансфера.

Фото можно посмотреть на странице «Базеля» в «Твиттере».

В сезоне-2021/2022 Фёдор Чалов провёл за московских армейцев 18 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач. Действующий контракт 23-летнего футболиста с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Фёдора Чалова в € 8,5 млн.

Напомним, «Базель» идёт на втором месте в швейцарской Суперлиге. В своей группе Лиги конференций —2021/2022 команда заняла первое место.

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