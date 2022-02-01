ЦСКА объявил о переходе Фёдора Чалова в «Базель»
Поделиться
Нападающий ЦСКА и сборной России Фёдор Чалов перешёл в «Базель» на правах аренды, сообщает пресс-служба московского клуба. Арендное соглашение 23-летнего форварда рассчитано до конца сезона-2021/2022 и не имеет опции выкупа трансфера.
Фото можно посмотреть на странице «Базеля» в «Твиттере».
В сезоне-2021/2022 Фёдор Чалов провёл за московских армейцев 18 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач. Действующий контракт 23-летнего футболиста с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Фёдора Чалова в € 8,5 млн.
Напомним, «Базель» идёт на втором месте в швейцарской Суперлиге. В своей группе Лиги конференций —2021/2022 команда заняла первое место.
Комментарии
- 1 февраля 2022
-
21:39
-
21:25
-
21:19
-
21:05
-
21:00
-
20:57
-
20:48
-
20:47
-
20:46
-
20:43
-
20:34
-
20:30
-
20:20
-
20:15
-
19:58
-
19:58
-
19:55
-
19:43
-
19:41
-
19:27
-
19:20
-
19:16
-
19:08
-
19:03
-
19:02
-
18:58
-
18:51
-
18:35
-
18:32
-
18:32
-
18:25
-
18:18
-
18:13
-
17:59
-
17:55
Партнерский контент