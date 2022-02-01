Сёмин — о Чалове: переходить в «Базель» не вижу смысла. РПЛ сильнее швейцарской лиги

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о переходе Фёдора Чалова в «Базель».

«Если бы вы мне сказали, что Чалов перешёл в топовый клуб — это одно, но он перешёл в «Базель». В Швейцарии простой рядовой чемпионат. Переходить туда из ЦСКА не вижу смысла. РПЛ значительно сильнее швейцарской лиги», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

В сезоне-2021/2022 Фёдор Чалов провёл за московских армейцев 18 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач. Действующий контракт 23-летнего футболиста с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Фёдора Чалова в € 8,5 млн.



Напомним, «Базель» идёт на втором месте в швейцарской Суперлиге. В своей группе Лиги конференций —2021/2022 команда заняла первое место.