УЕФА отозвал претензии к немецкой пиццерии из-за названия пиццы

УЕФА отозвал все претензии к немецкой пиццерии Pizza Wolke.



Ранее стало известно, что организация обратилась в суд из-за названия пиццы Champignons League («Лига шампиньонов»), которое созвучно с названием турнира, проводимого под эгидой УЕФА — Champions League (Лига чемпионов).



«Очевидно, что некоторые люди раздувают из этого трагедию. Похоже, это случай чрезмерно усердной работы агента по товарным знакам, который действует поспешно. Лига чемпионов может счастливо существовать рядом с этой восхитительно звучащей пиццей», — приводит текст заявления УЕФА журналист Мартин Зиглер на свой странице в «Твиттере».



Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси». В нынешнем розыгрыше турнира завершился групповой этап. Матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА начнутся 15 февраля. На этой стадии соревнований образовались следующие пары: «ПСЖ» — «Реал», «Спортинг» — «Манчестер Сити», «Интер» — «Ливерпуль», «Ред Булл Зальцбург» — «Бавария», «Вильярреал» — «Ювентус», «Челси» — «Лилль», «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед» и «Бенфика» — «Аякс».

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