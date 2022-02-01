Источник: Луис Адриано покинул «Палмейрас»
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Бывший игрок московского «Спартака» бразилец Луис Адриано покинул «Палмейрас». Об этом сообщает ESPN.
По информации источника, форвард, чей контракт действовал до 2023 года, покинул клуб, так как он перестал входить в его планы. Адриано стал игроком «Палмейраса» летом 2019 года, сыграв за это время в 104 матчах, в которых забил 32 гола и отдал 10 голевых передач. Вместе с бразильской командой футболист выиграл три трофея.
С 2017 по 2019 год Адриано выступал в составе московского «Спартака», став в составе команды победителем чемпионата и Суперкубка России. За «Спартак» Адриано забил 25 голов и отдал 14 голевых передач в 79 матчах. Также Луис Адриано играл в составе донецкого «Шахтёра» и «Милана».
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