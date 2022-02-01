Источник: Луис Адриано покинул «Палмейрас»

Бывший игрок московского «Спартака» бразилец Луис Адриано покинул «Палмейрас». Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, форвард, чей контракт действовал до 2023 года, покинул клуб, так как он перестал входить в его планы. Адриано стал игроком «Палмейраса» летом 2019 года, сыграв за это время в 104 матчах, в которых забил 32 гола и отдал 10 голевых передач. Вместе с бразильской командой футболист выиграл три трофея.



С 2017 по 2019 год Адриано выступал в составе московского «Спартака», став в составе команды победителем чемпионата и Суперкубка России. За «Спартак» Адриано забил 25 голов и отдал 14 голевых передач в 79 матчах. Также Луис Адриано играл в составе донецкого «Шахтёра» и «Милана».