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«Постоянный обман». Президент «Фиорентины» — о переходе Влаховича в «Ювентус»

«Постоянный обман». Президент «Фиорентины» — о переходе Влаховича в «Ювентус»
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Президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо высказался о переходе нападающего Душана Влаховича в «Ювентус».

«Постоянный обман. Мы вели переговоры с английскими клубами, и каждый раз, когда появлялось новое предложение, Влахович и его агенты отказывались. Их план был таким же, как у Мбаппе с «ПСЖ»: уйти на правах свободного агента и зарабатывать деньги», — приводит слова Коммиссо журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».

Влахович стал игроком «Фиорентины» в 2018 году, перейдя в команду из сербского «Партизана». В нынешнем сезоне в 21 матче итальянской Серии А Душан забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи. Также на счету футболиста три гола в трёх матчах Кубка страны. Контракт Влаховича с флорентийским клубом истекал в 2023 году.

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