Фёдор Чалов: счастлив быть в «Базеле». Надеюсь, забью много голов

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов поделился впечатлениями от перехода в «Базель».



«Люблю забивать голы и создавать моменты, помогая своим партнёрам. Я счастлив быть здесь. Надеюсь, проведу много матчей и забью много голов. Буду делать всё возможное для этой команды. Помню, как мы играли с «Базелем» лет пять назад. Знаю, что это большая команда с большими традициями», — сказал Чалов в интервью, опубликованном на странице «Базеля» в «Твиттере».

Напомним, арендное соглашение 23-летнего форварда рассчитано до конца сезона-2021/2022 и не имеет опции выкупа трансфера.

В сезоне-2021/2022 Фёдор Чалов провёл за московских армейцев 18 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач. Действующий контракт 23-летнего футболиста с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года.