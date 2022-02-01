Рангник не отпустил вратаря «Манчестер Юнайтед» в аренду в «Уотфорд»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон мог во время зимнего трансферного окна покинуть клуб, сообщает Daily Mail.



По информации источника, 31 января, в последний день зимнего трансферного окна «Уотфорд» захотел арендовать 24-летнего голкипера. Однако главный тренер «красных дьяволов» Ральф Рангник заблокировал уход игрока. «МЮ» не успел бы подыскать замену для Хендерсона.



Вратарь является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.



В нынешнем сезоне Хендерсон принял участие в двух матчах во всех турнирах, в которых пропустил два мяча.

Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»:

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