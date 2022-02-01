Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рангник не отпустил вратаря «Манчестер Юнайтед» в аренду в «Уотфорд»

Рангник не отпустил вратаря «Манчестер Юнайтед» в аренду в «Уотфорд»
Комментарии

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон мог во время зимнего трансферного окна покинуть клуб, сообщает Daily Mail.

По информации источника, 31 января, в последний день зимнего трансферного окна «Уотфорд» захотел арендовать 24-летнего голкипера. Однако главный тренер «красных дьяволов» Ральф Рангник заблокировал уход игрока. «МЮ» не успел бы подыскать замену для Хендерсона.

Вратарь является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

В нынешнем сезоне Хендерсон принял участие в двух матчах во всех турнирах, в которых пропустил два мяча.

Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Вратарь «Манчестер Юнайтед» может уйти в аренду в «Ньюкасл». Рангник одобрил переход
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022