«Арсенал» объявил о расторжении контракта с Обамеянгом по обоюдному согласию

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг расторг контракт с «канонирами», сообщает пресс-служба лондонцев на официальном сайте клуба.



По информации источника, договор был расторгнут по соглашению сторон.



Ранее стало известно, что Обамеянг станет игроком «Барселоны». Отмечается, что футболист уже прошёл все необходимые медицинские тесты.



Напомним, 14 декабря 2021 года форвард Пьер-Эмерик Обамеянг был лишён статуса капитана «Арсенала». В клубе приняли решение отобрать у габонца повязку за серьёзное дисциплинарное нарушение.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Обамеянг принял участие в 14 матчах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Арсенал» — «Бёрнли»:

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