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Фёдор Чалов попрощался с болельщиками ЦСКА

Фёдор Чалов попрощался с болельщиками ЦСКА
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Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов обратился к болельщикам армейцев после перехода в «Базель» на правах аренды.

«До скорой встречи!» — написал Чалов на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, арендное соглашение 23-летнего форварда рассчитано до конца сезона-2021/2022 и не имеет опции выкупа трансфера.

В сезоне-2021/2022 Фёдор Чалов провёл за московских армейцев 18 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач. Действующий контракт 23-летнего футболиста с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Фёдора Чалова в € 8,5 млн.

Напомним, «Базель» идёт на втором месте в швейцарской Суперлиге. В своей группе Лиги конференций —2021/2022 команда заняла первое место.

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