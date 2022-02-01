Почеттино не уволили из «ПСЖ» зимой, так как Зидан согласился возглавить клуб только летом

Стали известны детали возможного увольнения Маурисио Почеттино из «Пари Сен-Жермен». О них сообщил Le Parisen.

По информации источника, французский клуб пытался расстаться с аргентинцем уже зимой, но не смог заменить его качественным специалистом. Почеттино не ушёл из-за отказа бывшего тренера «Реала» француза Зинедина Зидана.

49-летний Зидан находится без клуба с лета 2021 года, с тех пор как ушёл из мадридского «Реала». С испанской командой французский специалист выиграл 11 трофеев.



«Пари Сен-Жермен» набрал 50 очков в 21 матче и занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. В тройку лидеров входят «Марсель» (37) и «Ницца» (39). Действующий чемпион Франции — «Лилль».