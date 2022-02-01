Пети: Артета правильно поступил. Деньги важны, но Обамеянгу нужно вернуть свою злость

Бывший полузащитник «Арсенала» и сборной Франции Эммануэль Пети высказался о конфликте главного тренера «канониров» Микеля Артеты с форвардом Пьер-Эмериком Обамеянгом.



«Я не хочу проявлять неуважение к Обамеянгу, потому что считаю его великим игроком. Но в последние несколько месяцев он был сам не свой.



Что-то изменилось в его сознании. Я не знаю, связано ли это с клубом, тренером или с его личной жизнью. Но это не тот Обамеянг, что был пару лет назад.



Считаю, что Артета принял правильное решение по нему. Оставить капитана вне поля, а затем выставить его на трансферный рынок – это сильный сигнал для команды.



Обамеянгу нужно понять, что показывать высокий уровень необходимо неделю за неделей. Тот факт, что он подписал новый контракт на большие, очень большие деньги, возможно, не связан с этой проблемой, но совпадение огромное.



Сразу после подписания нового контракта он перестал быть тем же игроком. Неважно, в «Арсенале» или где-то ещё, но он должен вернуться на свой прежний уровень. Деньги – это очень важно, но ему необходимо вернуть свою спортивную злость», — цитирует Пети Daily Mail.

Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Арсенал» — «Бёрнли»:

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