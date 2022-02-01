Время начала матча 19-го тура РПЛ «Краснодар» — «Локомотив» изменено
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Матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Краснодар» — «Локомотив» начнётся в другое время, сообщает пресс-служба краснодарской команды.
Напомним, проведение матча запланировано на 27 февраля. Предполагалось, что встреча начнётся в 16:30 мск, однако по новой информации стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. Время начала встречи было перенесено по просьбе основного вещателя.
«Краснодар» в 18 матчах набрал 29 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Локомотив» (28) — на 6-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). Действующий чемпион России — «Зенит». Розыгрыш турнира возобновится после зимней паузы 26 февраля.
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