Почеттино сообщили, что его уволят из «ПСЖ» в конце сезона

Боссы «Пари Сен-Жермен» сообщили главному тренеру клуба Маурисио Почеттино о сроках его увольнения из клуба. Об этом в своём «твиттере» сообщил журналист Адриен Греньё со ссылкой на Абделлу Булма.
По информации источника, аргентинца уведомили, что по истечении сезона его работа в качестве наставника парижан будет завершена. Тренер возглавил клуб в январе 2021 года. Ранее сообщалось, что новым главным тренером парижан станет Зинедин Зидан.
49-летний Зидан находится без клуба с лета 2021 года, с тех пор как ушёл из мадридского «Реала». С испанской командой французский специалист выиграл 11 трофеев.
«Пари Сен-Жермен» набрал 53 очка в 22 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. В тройку лидеров входят «Марсель» (40) и «Ницца» (42). Действующий чемпион Франции — «Лилль».
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