Карим Бензема рассказал о целях «Реала» на нынешний сезон

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема рассказал о целях «сливочных» на нынешний сезон.



«Как и всегда в «Реале», наша цель — попытаться выиграть все титулы и трофеи. Мы хороши и готовы к борьбе в каждом из турниров. Мы будем дальше работать, чтобы продолжать выигрывать трофеи», — цитирует Бензема Mundo Deportivo.



В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании форвард сыграл в 21 матче, в котором забил 17 голов и сделал семь результативных передач. Француз выступает за «Королевский клуб» с 2009 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года.



«Реал» набрал 50 очков в 22 матчах и занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Действующим чемпионом Испании является мадридский «Атлетико».

Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Реал» — «Эльче»:

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