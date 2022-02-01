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Адольфо Гайч может вернуться в «Сан-Лоренсо»

Адольфо Гайч может вернуться в «Сан-Лоренсо»
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Руководство московского ЦСКА хочет отдать нападающего Адольфо Гайча в аренду в «Сан-Лоренсо», за который ранее выступал форвард. Об этом сообщается в «твиттер» Refuerzos CASLA.

По информации источника, армейцы готовы платить 70% зарплаты нападающему. Сам Адольфо рассматривает вариант с возвращением на родину.

Напомним, Гайч перешёл в ЦСКА из «Сан-Лоренсо» летом 2020 года. В январе 2021 года форвард отправился в аренду из ЦСКА в итальянский «Беневенто». В 15 матчах нападающий забил два гола. В нынешнем сезоне Гайч пропустил матчи первых туров Российской Премьер-Лиги из-за участия в олимпийском футбольном турнире в Токио в составе национальной команды Аргентины. Затем нападающий перешёл в «Уэску» на правах аренды. Контракт Гайча с ЦСКА действует до 30 июня 2025 года.

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