Валерий Бондаренко: Мудрик, Педриньо и Нерес — лучшие дриблеры «Шахтёра»

Защитник донецкого «Шахтёра» Валерий Бондаренко оценил новичка команды Давида Нереса.
«Когда на тренировках Нерес работает один в один, то мне кажется, что он один из самых сильных в нашей команде в этом компоненте. Миша Мудрик, Педриньо и он — наши лучшие дриблеры. Мы понимаем, за что «Шахтёр» отдал такие большие деньги. Это действительно серьёзное усиление для нас. Надеемся, что он быстро вольётся в команду и будет приносить результат», — цитирует Бондаренко «Телеканалы Футбол 1/Футбол 2».
«Шахтёр» заплатил за трансфер Нереса € 12 млн. Эта сумма может увеличиться до € 16 млн при условии успешной игры Давида в украинском клубе.
Нерес – воспитанник «Сан-Паулу». Форвард перешёл в «Аякс» в январе 2017 года за € 12 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 15 матчах чемпионата Нидерландов, забил три гола и отдал две результативные передачи. Также на счету Давида один гол и одна передача в семи матчах за национальную команду Бразилии.
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