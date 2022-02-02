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Полузащитник «Ворсклы» Коджови: очень страшно. Обеспокоен возможным вторжением россиян

Полузащитник «Ворсклы» Коджови: очень страшно. Обеспокоен возможным вторжением россиян
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Полузащитник «Ворсклы» Амилкар Коджови поделился мнением касательно российско-украинского конфликта.

«Сейчас мне очень страшно. Это странно, но местные футболисты не выглядят встревоженными. Они утверждают, что мы в безопасности и россияне до нас не доберутся. Я не слишком уверен в их словах и опасаюсь того, что здесь окажутся русские и начнут боевые действия. Если они вторгнутся, то смогут оккупировать регион.

Родители переживают за меня, поддерживают связь. Общаюсь с мамой из Манчестера и с отцом из Испании. Я не хочу находиться в окружении солдат. У нас сейчас много военных на улицах, но они не вооружены. Я приехал сюда, чтобы играть в футбол, а не воевать», – сказал Коджови в интервью The Sun.

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