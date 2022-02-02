«Арсенал» хочет продлить контракт с одним из лидеров команды

Нападающий «Арсенала» Букайо Сака может в ближайшее время продлить контракт с клубом, сообщает в «Твиттере» журналист Крис Уитли.



По информации источника, «канониры» хотят предложить 20-летнему футболисту новый контракт, который будет соответствовать статусу одного из ведущих игроков команды.



Сака является воспитанником «Арсенала». Действующее соглашение англичанина с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Сака сыграл в 21 матче, в котором забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.

Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Арсенал» — «Бёрнли»:

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