«Арсенал» хочет продлить контракт с одним из лидеров команды

Нападающий «Арсенала» Букайо Сака может в ближайшее время продлить контракт с клубом, сообщает в «Твиттере» журналист Крис Уитли.
По информации источника, «канониры» хотят предложить 20-летнему футболисту новый контракт, который будет соответствовать статусу одного из ведущих игроков команды.
Сака является воспитанником «Арсенала». Действующее соглашение англичанина с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Сака сыграл в 21 матче, в котором забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.
Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Арсенал» — «Бёрнли»:
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