Гол Дембеле на 89-й минуте принёс «Лиону» победу над «Марселем»

Сегодня, 2 февраля, завершался матч 14-го тура чемпионата Франции между «Лионом» и «Марселем». Противостояние закончилось со счётом 2:1 в пользу лионцев.



Спустя 10 минут после стартового свистка мяч в сетку ворот соперников занёс Маттео Гендузи после паса Димитри Пайета. На 76-й минуте Шердан Шакири сравнял счёт в противостоянии. А за минуту до конца основного времени Мусса Дембеле после передачи Шакири вырвал победу у оппонентов.

«Марсель» занимает третье место в чемпионате Франции. У команды Хорхе Сампаоли в активе находится 43 очка после 22 матчей чемпионата. «Лион» с 31 очком занимает 11-е место в турнире. В национальном первенстве лидирует «Пари Сен-Жермен». Действующий чемпион Франции — «Лилль».