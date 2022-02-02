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Гол Дембеле на 89-й минуте принёс «Лиону» победу над «Марселем»

Гол Дембеле на 89-й минуте принёс «Лиону» победу над «Марселем»
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Сегодня, 2 февраля, завершался матч 14-го тура чемпионата Франции между «Лионом» и «Марселем». Противостояние закончилось со счётом 2:1 в пользу лионцев.

Спустя 10 минут после стартового свистка мяч в сетку ворот соперников занёс Маттео Гендузи после паса Димитри Пайета. На 76-й минуте Шердан Шакири сравнял счёт в противостоянии. А за минуту до конца основного времени Мусса Дембеле после передачи Шакири вырвал победу у оппонентов.

«Марсель» занимает третье место в чемпионате Франции. У команды Хорхе Сампаоли в активе находится 43 очка после 22 матчей чемпионата. «Лион» с 31 очком занимает 11-е место в турнире. В национальном первенстве лидирует «Пари Сен-Жермен». Действующий чемпион Франции — «Лилль».

Франция - Лига 1. 14-й тур
01 февраля 2022, вторник. 23:00 МСК
Лион
Лион
Окончен
2 : 1
Марсель
Марсель
0:1 Гендузи – 10'   1:1 Шакири – 76'   2:1 Дембеле – 89'
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