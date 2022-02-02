Гол Дембеле на 89-й минуте принёс «Лиону» победу над «Марселем»
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Сегодня, 2 февраля, завершался матч 14-го тура чемпионата Франции между «Лионом» и «Марселем». Противостояние закончилось со счётом 2:1 в пользу лионцев.
Спустя 10 минут после стартового свистка мяч в сетку ворот соперников занёс Маттео Гендузи после паса Димитри Пайета. На 76-й минуте Шердан Шакири сравнял счёт в противостоянии. А за минуту до конца основного времени Мусса Дембеле после передачи Шакири вырвал победу у оппонентов.
«Марсель» занимает третье место в чемпионате Франции. У команды Хорхе Сампаоли в активе находится 43 очка после 22 матчей чемпионата. «Лион» с 31 очком занимает 11-е место в турнире. В национальном первенстве лидирует «Пари Сен-Жермен». Действующий чемпион Франции — «Лилль».
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