«Спортинг» объявил о возвращении Ислама Слимани

«Спортинг» объявил о переходе алжирского нападающего Исалама Слимани.
«Его время пришло. Слимани вернулся домой», — написано в официальном «твиттере» «Спортинга».
Контракт игрока со «Спортингом» рассчитан до лета 2023 года.
Последним клубом Слимани был «Лион». Его контракт с клубом истекал уже этим летом. В нынешнем сезоне он провёл 16 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.
С 2012 года Слимани вызывается в сборную Алжира, за которую провел 84 матча, забив 40 голов.
С 2013 по 2016 год алжирец уже выступал за «Спортинг» — этот клуб стал первым в его европейской карьере. Оттуда он перебрался в «Лестер» за € 31 млн, за чем последовали аренды в «Ньюкасл», «Фенербахче» и «Монако». Ранее в 111 матчах за «Спортинг» Слимани забил 57 мячей и отдал 15 голевых передач.
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