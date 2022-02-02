Неймар признан лучшим бразильским футболистом, выступающим в Европе

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар стал обладателем награды Samba Gold по итогам 2021 года. Награда вручается лучшему бразильскому футболисту, выступающему в Европе.

Соответствующее фото с наградой у себя опубликовал сам Неймар.

Посмотреть фото можно в «Инстаграме» Неймара.

Напомним, Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за рекордные € 222 млн, которые были прописаны в его договоре в качестве отступных. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 90 млн.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Неймар принял участие в 10 матчах, в которых забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи. Также на его счету 4 матча в Лиге чемпионов, в которых он не отметился результативными действиями.