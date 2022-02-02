Голы Суареса и Кавани помогли Уругваю разгромить Венесуэлу в матче отбора ЧМ-2022

Завершился матч 16-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года, в котором национальная команда Уругвая принимала Венесуэлу. Встреча прошла в Монтевидео (Уругвай) на стадионе «Сентенарио» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей отличились Родриго Бентанкур, Хиорхьян де Арраскаета, Эдинсон Кавани и Луис Суарес. Единственный гол за Венесуэлу забил Хосеф Мартинес.

Таким образом, сборная Уругвая одержала вторую победу подряд. Венесуэла, в свою очередь, потерпела четвёртое поражение за последние пять игр.

Сборная Уругвая поднялась на четвертое место в турнирной таблице, набрав 22 очка. Венесуэла осталась на последнем месте в группе, записав в свой актив 10 очков.