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Голы Суареса и Кавани помогли Уругваю разгромить Венесуэлу в матче отбора ЧМ-2022

Голы Суареса и Кавани помогли Уругваю разгромить Венесуэлу в матче отбора ЧМ-2022
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Завершился матч 16-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года, в котором национальная команда Уругвая принимала Венесуэлу. Встреча прошла в Монтевидео (Уругвай) на стадионе «Сентенарио» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей отличились Родриго Бентанкур, Хиорхьян де Арраскаета, Эдинсон Кавани и Луис Суарес. Единственный гол за Венесуэлу забил Хосеф Мартинес.

Таким образом, сборная Уругвая одержала вторую победу подряд. Венесуэла, в свою очередь, потерпела четвёртое поражение за последние пять игр.

Сборная Уругвая поднялась на четвертое место в турнирной таблице, набрав 22 очка. Венесуэла осталась на последнем месте в группе, записав в свой актив 10 очков.

ЧМ-2022 - Южная Америка. Южная Америка. 16-й тур
02 февраля 2022, среда. 02:00 МСК
Уругвай
Окончен
4 : 1
Венесуэла
1:0 Бентанкур – 1'   2:0 Арраскаета – 23'   3:0 Кавани – 45+1'   4:0 Суарес – 53' (пен)   4:1 Мартинес – 65'
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