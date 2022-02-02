Сборная Аргентины обыграла Колумбию, Барриос был заменён на 75-й минуте

Завершился матч 16-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года, в котором национальная команда Аргентины принимала Колумбию. Встреча прошла в Кордове на стадионе «Марио Альберто Кемпес» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Победный гол забил Лаутаро Мартинес на 29-й минуте.
Полузащитник национальной команды Колумбии Вильмар Барриос, который на клубном уровне выступает за «Зенит», вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 75-й минуте.
Сборная Аргентина продлила беспроигрышную серию до 15 матчей. Сборная Колумбии, в свою очередь, не может победить на протяжении семи матчей.
Сборная Аргентины набрала 35 очков и осталась на втором месте в турнирной таблице. От лидирующей сборной Бразилии команда отстает на 1 очко. Сборная Колумбии осталась на седьмом месте, набрав 17 очков.
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