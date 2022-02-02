Обамеянг эмоционально попрощался с болельщиками «Арсенала»

Габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг попрощался с болельщиками «Арсенала»

«Спасибо за то, что сделали Лондон домом для меня и моей семьи в течение последних четырёх лет. Мы вместе прошли через взлеты и падения, и ваша поддержка значила для меня всё. Возможность выигрывать трофеи и честь быть капитаном этого клуба — это то, что я навсегда сохраню в своем сердце.

Я всегда был на 100% сосредоточен на том, чтобы сделать всё, что в моих силах, для этого клуба, поэтому расставаться без настоящего прощания больно, но таков футбол.

Мне грустно, что у меня не было возможности помочь своим товарищам по команде в последние несколько недель, но я не питаю ничего, кроме уважения к этому клубу, и искренне желаю всем своим ребятам и болельщикам всего наилучшего и многих успешных лет в будущем!» — написал Обамеянг в своём «инстаграме».

Ранее стало известно, что «Арсенал» и Обамеянг расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Соответственно, форвард присоединится к каталонцам на правах свободного агента. Отмечается, что футболист уже прошёл все необходимые медицинские тесты.

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