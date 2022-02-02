Бразилия всухую разгромила Парагвай в матче отбора к ЧМ-2022

В Белу-Оризонти (Бразилия) на стадионе «Минейрао — Губернатор Магальянс Пинту» состоялся матч 16-го тура групповой стадии отбора к ЧМ-2022, в котором сборная Бразилии принимала сборную Парагвая. Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 4:0.

Счёт в матче мог быть открыт уже на второй минуте, однако из-за игры рукой VAR отменил взятие ворот бразильцем Винисиусом Жуниором. Уже на 28-й минуте Бразилия всё-таки поразила ворота Парагвая – отличился Рафинья. Во втором тайме новичок «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо забил второй мяч хозяев в этой игре, затем за четыре минуты до конца основного времени отметился голом, вышедший на замену, бразилец Антони, а на 88-й минуте окончательный счёт установил Родриго – 4:0.

Таким образом, Бразилия набирает 39 очков в 16 матчах и по-прежнему остаётся лидером группы, опережая ближайшего преследователя в лице Аргентины на четыре очка. Парагвай (13) – занимает девятое место в таблице и не имеет шансов попасть даже в стыки.