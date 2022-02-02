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Бразилия всухую разгромила Парагвай в матче отбора к ЧМ-2022

Бразилия всухую разгромила Парагвай в матче отбора к ЧМ-2022
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В Белу-Оризонти (Бразилия) на стадионе «Минейрао — Губернатор Магальянс Пинту» состоялся матч 16-го тура групповой стадии отбора к ЧМ-2022, в котором сборная Бразилии принимала сборную Парагвая. Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 4:0.

Счёт в матче мог быть открыт уже на второй минуте, однако из-за игры рукой VAR отменил взятие ворот бразильцем Винисиусом Жуниором. Уже на 28-й минуте Бразилия всё-таки поразила ворота Парагвая – отличился Рафинья. Во втором тайме новичок «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо забил второй мяч хозяев в этой игре, затем за четыре минуты до конца основного времени отметился голом, вышедший на замену, бразилец Антони, а на 88-й минуте окончательный счёт установил Родриго – 4:0.

Таким образом, Бразилия набирает 39 очков в 16 матчах и по-прежнему остаётся лидером группы, опережая ближайшего преследователя в лице Аргентины на четыре очка. Парагвай (13) – занимает девятое место в таблице и не имеет шансов попасть даже в стыки.

ЧМ-2022 - Южная Америка. Южная Америка. 16-й тур
02 февраля 2022, среда. 03:30 МСК
Бразилия
Окончен
4 : 0
Парагвай
1:0 Рафинья – 28'   2:0 Коутиньо – 62'   3:0 Антони – 86'   4:0 Родриго – 88'
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