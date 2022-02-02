Реакция Госдумы на матч Россия — Украина и дубль Орлова за «Вашингтон». Главное к утру
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Фёдор Чалов официально покинул ЦСКА, Пьер-Эмерик Обамеянг расторг контракт с «Арсеналом», яркий матч защитника Дмитрия Орлова за «Вашингтон Кэпиталз» в НХЛ и другие новости – в утренней подборке «Чемпионата».
- ЦСКА объявил о переходе Фёдора Чалова в «Базель».
- «Арсенал» объявил о расторжении контракта с Обамеянгом по обоюдному согласию.
- Дубль Орлова принёс «Вашингтону» победу в овертайме над «Питтсбургом».
- Сборная России по мини-футболу вышла в полуфинал ЧЕ, обыграв Грузию. Следующий соперник – Украина.
- «Неужели мир так несправедлив?» Крамер эмоционально отреагировала на пропуск Олимпиады.
- В Госдуме допустили провокации во время матча Россия — Украина по мини-футболу на ЧЕ.
- «Зенит» на выезде обыграл «Басконию» в Евролиге.
- Американский журналист: Медведев был прав насчёт того, что у зрителей на AO «нет мозгов».
- Гринвуду вменяют изнасилование и угрозы убийством. Ранее его обвиняли в нанесении побоев.
- Президент ИИХФ подтвердил проведение молодёжного чемпионата мира — 2022 летом.
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