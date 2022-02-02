Реакция Госдумы на матч Россия — Украина и дубль Орлова за «Вашингтон». Главное к утру

Фёдор Чалов официально покинул ЦСКА, Пьер-Эмерик Обамеянг расторг контракт с «Арсеналом», яркий матч защитника Дмитрия Орлова за «Вашингтон Кэпиталз» в НХЛ и другие новости – в утренней подборке «Чемпионата».