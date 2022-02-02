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Реакция Госдумы на матч Россия — Украина и дубль Орлова за «Вашингтон». Главное к утру

Реакция Госдумы на матч Россия — Украина и дубль Орлова за «Вашингтон». Главное к утру
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Фёдор Чалов официально покинул ЦСКА, Пьер-Эмерик Обамеянг расторг контракт с «Арсеналом», яркий матч защитника Дмитрия Орлова за «Вашингтон Кэпиталз» в НХЛ и другие новости – в утренней подборке «Чемпионата».

  1. ЦСКА объявил о переходе Фёдора Чалова в «Базель».
  2. «Арсенал» объявил о расторжении контракта с Обамеянгом по обоюдному согласию.
  3. Дубль Орлова принёс «Вашингтону» победу в овертайме над «Питтсбургом».
  4. Сборная России по мини-футболу вышла в полуфинал ЧЕ, обыграв Грузию. Следующий соперник – Украина.
  5. «Неужели мир так несправедлив?» Крамер эмоционально отреагировала на пропуск Олимпиады.
  6. В Госдуме допустили провокации во время матча Россия — Украина по мини-футболу на ЧЕ.
  7. «Зенит» на выезде обыграл «Басконию» в Евролиге.
  8. Американский журналист: Медведев был прав насчёт того, что у зрителей на AO «нет мозгов».
  9. Гринвуду вменяют изнасилование и угрозы убийством. Ранее его обвиняли в нанесении побоев.
  10. Президент ИИХФ подтвердил проведение молодёжного чемпионата мира — 2022 летом.
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