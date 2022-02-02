Бразилия установила новый рекорд, продлив беспроигрышную серию в отборах ЧМ до 32 матчей

В Белу-Оризонти (Бразилия) на стадионе «Минейрао — Губернатор Магальянс Пинту» состоялся матч 16-го тура групповой стадии отбора к ЧМ-2022, в котором сборная Бразилии принимала сборную Парагвая. Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 4:0.

Таким образом, сборная Бразилии продлила свою беспроигрышную серию в матчах отбора ЧМ до 32 встреч и установила новый рекорд среди южноамериканских сборных. Прошлый рекорд Южной Америки также принадлежал «Селесао», он был установлен в 1993 году, сообщает в «Твиттере» MisterChip.

Сборной Испании принадлежит мировой рекорд по этому показателю – испанцы не проигрывали в отборах ЧМ на протяжении 66 матчей с 1993 по 2021 год.

В 16 матчах отборочного тура на ЧМ в Катаре сборная Бразилии набрала 39 очков и занимает первое место в группе, обгоняя сборную Аргентины на 4 очка.