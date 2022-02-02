Игнатенко: нет проблем, злости и агрессии к «Шахтёру». Их политика — бразильские игроки

Полузащитник «Шахтёра» Данил Игнатенко поделился впечатлениями от перехода в «Бордо». Французский клуб арендовал 24-летнего игрока до конца сезона.



«Когда поступило предложение, то я сказал агенту заниматься этим вопросом, потому что это Лига 1 – один из топ-5 чемпионатов. Я знал, что «Бордо» – великий клуб во Франции с большой историей. Для меня это хороший шанс проявить себя, поэтому долго даже не думал.



Английский язык? Разговариваю, но немного. Сейчас я нанял репетитора по французскому, потому что, насколько знаю, во Франции мало разговаривают на английском. Не думаю, что язык будет для меня преградой. Также буду заниматься английским – языки нужны.



Знаю, что у «Бордо» сейчас трудности, но уверен, что мы выберемся из этой ситуации, приложим все усилия, чтобы остаться в Лиге 1.



«Шахтёр» – мой клуб, но не родной. Родной – «Металлург» Запорожье. «Шахтёр» мне многое дал.



Политика горняков – это бразильские игроки. У них на моей позиции играет Тарас Степаненко – легенда клуба. Они считают, что он сильнее меня. Нет проблем, злости и агрессии к «Шахтёру». Всегда рад за них и поддерживаю. Моя задача – остаться здесь, играть здесь, приносить пользу команде», — цитирует Игнатенко Tribuna.com со ссылкой на YouTube-канал «Бордо».