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«Арсенал» обратился к Обамеянгу после расторжения контракта, форвард отреагировал

«Арсенал» обратился к Обамеянгу после расторжения контракта, форвард отреагировал
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Лондонский «Арсенал» в «Твиттере» обратился к форварду Пьер-Эмерику Обамеянгу, который покинул клуб. Вчера, 1 февраля, стороны расторгли договор по обоюдному согласию.

«За победные моменты, за культовые празднования, за то, что заставлял нас смеяться. Спасибо тебе за всё», — говорится в сообщении «Арсенала».

Обамеянг в ответ опубликовал эмодзи.

Фото: «Инстаграм» «Арсенала»

Обамеянг станет игроком «Барселоны». Футболист уже прошёл все необходимые медицинские тесты. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Пьер-Эмерик принял участие в 14 матчах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Видео гола Обамеянга в матче с «Астон Виллой».

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