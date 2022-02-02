Мухин: хотелось остаться в «Локомотиве», но со стороны клуба не было особого желания
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Полузащитник ЦСКА Максим Мухин рассказал о процессе и причинах перехода из «Локомотива».
«В какой момент я понял, что придётся уйти из «Локомотива»? Из-за повреждения колена пропускал игру с «Уралом», и тогда уже вроде было принято решение, что я ухожу в ЦСКА. Мной и агентом. Конечно, хотелось остаться в клубе, но со стороны «Локомотива» не было особого желания.
Не смогли договориться. На нас вышел ЦСКА, проявил инициативу, сказали, что на меня рассчитывают, что я им нужен. Мне понравился их напор. У ЦСКА было больше желания видеть меня в своём клубе.
Николич говорил, что это футбольная жизнь: «Как решишь — так и будет, обиды не держим». У них не было особого желания со мной дальше сотрудничать», — цитирует Мухина «Спорт-экспресс».
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