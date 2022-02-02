Полузащитник Кабутов покинул «Крылья Советов»
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«Крылья Советов» на официальном сайте объявили об уходе полузащитника Дмитрия Кабутова.
Кабутов перешёл в «Крылья» в июле 2019 года. За это время он провёл в составе самарской команды 83 матча, забил 2 гола и отдал 20 результативных передач. В прошлом сезоне ФНЛ Дмитрий стал лучшим ассистентом первенства.
«Это было прекрасное время в Самаре. Я запомню его навсегда. У нас отличный коллектив, отличный тренерский штаб, вместе мы прошли очень многое. Здесь я стал капитаном команды, многому научился и вырос как футболист. Но самая большая благодарность болельщикам. В Самаре они абсолютно особенные! Было честью играть для вас!» — отметил 29-летний футболист.
«Крылья» занимают восьмое место в РПЛ после 18 туров.
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