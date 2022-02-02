Хлёбас — о Гринвуде: любая может кетчупом на лицо полить и сказать: «Ой, меня бьёт парень»

Украинский форвард Дмитрий Хлёбас прокомментировал ситуацию с нападающим «Манчестер Юнайтед» Мэйсоном Гринвудом.

Напомним, 20-летнего игрока арестовали после обвинений со стороны его девушки Гарриет Робсон, которая опубликовала фото побоев и выложила аудио, где её принуждают к сексу.

«Просто нарассказывала без доказательств, и все верят», – написал Хлёбас в «Инстаграме», пишет Tribuna.com.



Ему ответили: «Ну если фото и аудио – это «без доказательств», то что для вас вообще доказательства?»



«Не видел, но тогда он даунич, что сказать, сам виноват. Я видел только фото, но там зёрна, а не доказательство, такое ощущение, что она кетчупом полила себе на лицо, а эти синяки не факт, что от него, такие после секса остаются ещё хуже.



Любая может кетчупом на лицо полить и сказать: «Ой, меня бьёт мой парень». Его сажать за это?» – написал в ответ Хлёбас.



Футболиста спросили: «Ну а что ты ожидал, что она это на видео снимать будет? Как ты себе это видишь? А подлинность её доказательств полиция явно проверит, просто так его не закроют».



«А чел, который просто сел возле малолетки в Америке, на него пожаловались, и он сел. Там тоже проверяли доказательства?» – написал Хлёбас.