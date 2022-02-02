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Максим Мухин рассказал, как изменилась обстановка в ЦСКА с приходом Василия Березуцкого

Максим Мухин рассказал, как изменилась обстановка в ЦСКА с приходом Василия Березуцкого
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Полузащитник ЦСКА Максим Мухин рассказал, как изменилась обстановка в клубе с приходом тренера Василия Березуцкого.

«Шуток стало больше. Стало веселее и больше шума на тренировках, больше криков, это заряжает.

Медина и Языджи – нормальные ребята, работать можно. С головой. У Медины хороший дальний удар, у Юсуфа очень хороший дриблинг, сильная левая, я сам это на тренировке ощутил. И удар у него хороший, головой тоже отлично бьёт.

Будем бороться, несмотря ни на что. И «Зенит» вроде недалеко, сколько там очков, восемь? Это вообще немного. «Зенит» сейчас начал оступаться. Всё возможно. Я бы ещё раз взял Кубок России, ну и попал в тройку в чемпионате», — цитирует Максима Мухина «Спорт-экспресс».

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