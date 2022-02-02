«Я должен быть скромным». Влахович опроверг, что в Турине будет жить в бывшем доме Роналду
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Нападающий Душан Влахович, в январе перешедший в «Ювентус», опроверг информацию о том, что он поселится в доме, в котором во время выступлений за туринский клуб проживал Криштиану Роналду.
«Я ищу дом, но это будет не дом Криштиану, конечно. Я должен быть скромным. Меня не волнуют дома или что-то ещё. Я просто хочу играть, совершенствоваться и побеждать», — цитирует сербского футболиста Tuttomercatoweb.
Ранее сообщалось, что «фиалки» получат от «Ювентуса» за Влаховича € 70 млн. Ещё € 10 млн будут выплачены в качестве бонусов. Агентские сборы составили € 11,6 млн.
В нынешнем сезоне в 21 матче итальянской Серии А Душан забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи. Также на счету футболиста три гола в трёх матчах Кубка страны.
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