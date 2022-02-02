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Марадишвили стал самым выносливым футболистом «Локомотива» на втором сборе

Марадишвили стал самым выносливым футболистом «Локомотива» на втором сборе
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Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили был признан самым выносливым футболистом клуба на сборах, сообщает пресс-служба железнодорожников. Вчера, 1 февраля, игроки прошли пик-тест, определили выносливость и физическую форму.

1 февраля «Локомотив» начал вторые тренировочные сборы в Марбелье (Испания). Первые две встречи пройдут с клубами из Швеции, а в третьем матче команде предстоит сыграть с норвежской командой. Вторые сборы продлятся до 19 февраля, а уже на следующий день железнодорожники начнут подготовку к матчу с «Краснодаром». 4 февраля клуб сыграет с «Мальмё», 10 февраля встретится с «Гётеборгом», 19 февраля соперником «Локомотива» станет «Мёльде».

Московский «Локомотив» набрал 28 очков и находится на шестом месте в Российской Премьер-Лиге. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). Действующий чемпион России — «Зенит». Розыгрыш турнира возобновится после зимней паузы 26 февраля.

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