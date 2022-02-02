«Рубин» отдал Игнатьева в аренду «Крыльям Советов»

Форвард «Рубина» Иван Игнатьев перешёл в «Крылья Советов» на правах аренды с правом выкупа, сообщает пресс-служба казанцев.



Соглашение рассчитано до окончания сезона-2021/2022.

Игнатьев является воспитанником «Краснодара». Футболист пополнил состав «Рубина» в 2020 году. В нынешнем сезоне 23-летний форвард провёл 10 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Игнатьева в € 2 млн.

Также нападающий привлекается к играм молодёжной сборной России, за которую он провёл 12 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи.

«Рубин» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров. «Крылья Советов» идут на восьмой позиции.