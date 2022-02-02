Игнатьев: переход в «Крылья» — шаг вперёд. Мне очень близок футбол Осинькина
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Нападающий Иван Игнатьев прокомментировал переход на правах аренды из «Рубина» в «Крылья Советов».
«Я рад подписать контракт с «Крыльями». Для меня это шаг вперёд. Мне очень близок футбол, который привил команде Игорь Витальевич [Осинькин]. Мы с ним общались, он уже объяснял различные игровые моменты.
Знаю, что в Самаре очень любят футбол и сильно поддерживают «Крылья». Обещаю, что буду отдавать на поле всего себя», — цитирует Игнатьева сайт клуба.
Игнатьев является воспитанником «Краснодара». Футболист пополнил состав «Рубина» в 2020 году. В нынешнем сезоне 23-летний форвард провёл 10 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Игнатьева в € 2 млн.
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