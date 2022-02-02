Куртуа: вряд ли продержусь в футболе так долго, как Буффон. Закончу примерно в 38

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа поразмышлял о том, чем будет заниматься после завершения карьеры.

«У меня впереди ещё много лет, я пока не думал о том, что буду делать, когда закончу. Я ещё не выиграл Лигу чемпионов, а со сборной не побеждал на чемпионате мира и чемпионате Европы.

Может быть, когда-нибудь я стану тренером, спортивным директором или кем-то в этом роде. У меня нет чётких идей. Я инвестировал в некоторые компании и считаю, что они могут расти дальше. Я думаю о футболе.

Есть Буффон, которому 43 года или около того… Я вряд ли продержусь так долго. Пока наслаждаюсь и моё тело выдерживает, я хочу продолжать. Всегда считал, что закончу примерно в 38. Может, на год позже или раньше, в зависимости от того, как буду себя чувствовать, какие будут варианты и насколько я буду здоров», — цитирует 29-летнего бельгийца Mundo Deportivo.