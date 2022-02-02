Мостовой: Чалов — молодец, что ушёл в «Базель». Почувствует вкус некомфортной жизни

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о переходе нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в «Базель» на правах аренды.



«Чалов — молодец, что ушёл в «Базель». Главное, что ушёл именно в европейский клуб. «Базель» — классная команда. Правильно сделал, почувствует вкус некомфортной жизни. Он ушёл в аренду, Федя поиграет, у него есть шанс попробовать, доказать и показать. Швейцарский чемпионат сильный. В ЦСКА он выпал из обоймы, поэтому поступил правильно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



В сезоне-2021/2022 Фёдор Чалов провёл за московских армейцев 18 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач. Действующий контракт 23-летнего футболиста с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Фёдора Чалова в € 8,5 млн.