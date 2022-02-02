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Мостовой: хочу, чтобы Россия и Украина сыграли в большой футбол. Наша сборная не слабее их

Мостовой: хочу, чтобы Россия и Украина сыграли в большой футбол. Наша сборная не слабее их
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой выразил желание, чтобы сборные России и Украины сыграли в большой футбол.

«Рад, что Россия и Украина сыграют друг с другом в мини-футболе. Хочу, чтобы всё скорее наладилось и наши страны сыграли в большом футболе такой же матч. Политике не место в спорте. Провокации могут быть, но это не от большого ума. Кстати, все говорят, что Украина обыграет Россию в обычный футбол. А с чего вдруг? Мы не слабее. Игроки у них не сильнее, команда тоже не сильнее», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее стало известно время начала полуфинального матча Россия – Украина на чемпионате Европы по мини-футболу в Нидерландах. Подопечные Сергея Скоровича сыграют в пятницу, 4 февраля, матч начнётся в 19:00 по московскому времени.

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