Агент Ракицкого: «Зенит» сделал предложение. По условиям договориться пока не получается

Футбольный агент Максим Дудченко, представляющий интересы защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, рассказал о ситуации с возможным продлением контракта игрока.
«Мы действительно получили предложение от «Зенита» о продлении контракта. Какой приоритет у Ярослава — остаться в «Зените» или уйти в другую команду? Всё зависит от того, договоримся ли мы по условиям или нет. На данный момент этого не получается сделать. Есть ли у Ярослава уже другие предложения на руках? Да, есть», — цитирует Дудченко Sport24.
Ракицкий выступает за «Зенит» с зимы 2019 года. За это время он провёл 107 матчей за петербургский клуб и стал трёхкратным чемпионом России. Действующий контракт 32-летнего защитника заканчивается после сезона-2021/2022.
За сборную Украины Ярослав провёл 54 матча, в которых пять раз поразил ворота соперника. 6 ноября 2019 года Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной.
- 2 февраля 2022
-
15:58
-
15:36
-
15:21
-
15:08
-
15:05
-
14:56
-
14:51
-
14:50
-
14:36
-
14:14
-
14:03
-
13:58
-
13:54
-
13:51
-
13:43
-
13:16
-
13:12
-
13:03
-
12:39
-
12:36
-
12:30
-
12:26
-
12:06
-
12:00
-
11:47
-
11:45
-
11:26
-
11:20
-
11:19
-
11:00
-
10:59
-
10:46
-
10:38
-
10:30
-
10:18