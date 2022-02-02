Агент Ракицкого: «Зенит» сделал предложение. По условиям договориться пока не получается

Футбольный агент Максим Дудченко, представляющий интересы защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, рассказал о ситуации с возможным продлением контракта игрока.



«Мы действительно получили предложение от «Зенита» о продлении контракта. Какой приоритет у Ярослава — остаться в «Зените» или уйти в другую команду? Всё зависит от того, договоримся ли мы по условиям или нет. На данный момент этого не получается сделать. Есть ли у Ярослава уже другие предложения на руках? Да, есть», — цитирует Дудченко Sport24.



Ракицкий выступает за «Зенит» с зимы 2019 года. За это время он провёл 107 матчей за петербургский клуб и стал трёхкратным чемпионом России. Действующий контракт 32-летнего защитника заканчивается после сезона-2021/2022.



За сборную Украины Ярослав провёл 54 матча, в которых пять раз поразил ворота соперника. 6 ноября 2019 года Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной.

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