Пьер-Эмерик Обамеянг: приехал помочь и дать максимум «Барселоне»

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал свой переход в «Барселону».
«Я очень рад и счастлив быть здесь. Не могу дождаться, когда выйду на поле. Это один из самых больших клубов в мире. Для меня большая честь быть здесь. Именно поэтому я подписал контракт с «Барселоной». У меня есть опыт, я играл в Германии, Франции, Англии. Я приехал сюда, чтобы помочь и дать максимум команде», – цитирует Обамеянга Mundo Deportivo.
Контракт Обамеянга с «Барселоной» рассчитан до июня 2025 года. В договоре прописана сумма отступных — € 100 млн.
Напомним, 14 декабря 2021 года форвард Пьер-Эмерик Обамеянг был лишён статуса капитана «Арсенала». В клубе приняли решение отобрать у габонца повязку за серьёзное дисциплинарное нарушение.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Обамеянг принял участие в 14 матчах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.
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