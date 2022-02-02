Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пьер-Эмерик Обамеянг: приехал помочь и дать максимум «Барселоне»

Пьер-Эмерик Обамеянг: приехал помочь и дать максимум «Барселоне»
Комментарии

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал свой переход в «Барселону».

«Я очень рад и счастлив быть здесь. Не могу дождаться, когда выйду на поле. Это один из самых больших клубов в мире. Для меня большая честь быть здесь. Именно поэтому я подписал контракт с «Барселоной». У меня есть опыт, я играл в Германии, Франции, Англии. Я приехал сюда, чтобы помочь и дать максимум команде», – цитирует Обамеянга Mundo Deportivo.

Контракт Обамеянга с «Барселоной» рассчитан до июня 2025 года. В договоре прописана сумма отступных — € 100 млн.

Напомним, 14 декабря 2021 года форвард Пьер-Эмерик Обамеянг был лишён статуса капитана «Арсенала». В клубе приняли решение отобрать у габонца повязку за серьёзное дисциплинарное нарушение.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Обамеянг принял участие в 14 матчах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Новость по теме
«Барселона» объявила о подписании контракта с Обамеянгом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022