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Томас Мюллер не ведёт переговоры с «Баварией» о новом контракте

Томас Мюллер не ведёт переговоры с «Баварией» о новом контракте
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Нападающий «Баварии» Томас Мюллер сообщил, что клуб ещё не начинал переговоры с ним о новом контракте.

«Никто из клуба не обращался ко мне. Посмотрим, что случится в будущем», – цитирует Мюллера Ran.de со ссылкой на Bild.

Мюллер выступает за основную команду «Баварии» с 2007 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. В составе мюнхенского клуба Мюллер — чемпион Германии, обладатель Кубка и Суперкубка, а также победитель Лиги чемпионов. Ранее стало известно, что интерес к Мюллеру проявляют два клуба чемпионата Англии — «Эвертон» и «Ньюкасл Юнайтед».

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Мюллер принял участие в 20 матчах, в которых записал в свой актив 6 голов и сделал 16 результативных передач.

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