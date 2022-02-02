36-летний Бафетимби Гомис вернулся в «Галатасарай»

«Галатасарай» на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего Бафетимби Гомиса. О сроке контракта с французским футболистом не сообщается.



36-летний Гомис вернулся в «Галатасарай» после трёх с половиной лет выступлений за клуб «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Форвард забил 107 голов и отдал 16 результативных передач в 147 играх за «Аль-Хиляль» и вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионата Саудовской Аравии.

За «Галатасарай» Гомис выступал в сезоне-2017/2018. Тогда он забил 29 голов в 33 матчах чемпионата Турции, выиграв с клубом турецкое первенство.

На счету Гомиса 12 матчей и 3 гола за национальную сборную Франции.

Фото можно посмотреть в «твиттере» «Галатасарая».