36-летний Бафетимби Гомис вернулся в «Галатасарай»
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«Галатасарай» на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего Бафетимби Гомиса. О сроке контракта с французским футболистом не сообщается.
36-летний Гомис вернулся в «Галатасарай» после трёх с половиной лет выступлений за клуб «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Форвард забил 107 голов и отдал 16 результативных передач в 147 играх за «Аль-Хиляль» и вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионата Саудовской Аравии.
За «Галатасарай» Гомис выступал в сезоне-2017/2018. Тогда он забил 29 голов в 33 матчах чемпионата Турции, выиграв с клубом турецкое первенство.
На счету Гомиса 12 матчей и 3 гола за национальную сборную Франции.
Фото можно посмотреть в «твиттере» «Галатасарая».
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