Созин — о переходе Чалова: швейцарская лига не хуже РПЛ. «Базель» — на уровне «Зенита»

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о переходе нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в «Базель» на правах аренды.



«Хотелось бы понять — кого ЦСКА возьмёт вместо Чалова. Понимаю, что раз отдали Федю, значит, кто-то уже на подходе. Как мне кажется, будущий нападающий будет сильнее Чалова. Посмотрим, как сыграет трансферная политика межсезонья. Всё же последние трансферы были не очень вменяемы: Бистрович, Фукс, Гайч… Часть из них сейчас в аренде, другая — без игровой практики.



Может быть, у Чалова получится перезагрузиться. Переход в Европу может послужить толчком, он почувствует вкус игры. Не согласен с теми, кто говорит, что чемпионат Швейцарии слабее РПЛ. Швейцарская Суперлига точно не хуже, а уж «Базель» вообще на уровне «Зенита». Если Федя поймёт, что такое другие скорости — мы только приобретём хорошего нападающего. Хотя он им и был: в прошлом лучший бомбардир РПЛ не может быть плохим нападающим», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.