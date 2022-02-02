Федун, Салихова, Каттани и Камоцци присутствуют на товарищеском матче «Спартака»

«Спартак» в эти минуты играет с «Ригой» в товарищеском матче на сборе в Дубае. Идёт первый тайм, счёт — 0:0.

Игру посетил владелец красно-белых Леонид Федун. Также на матче присутствует его жена Зарема Салихова, спортивный директор клуба Лука Каттани и советник Франко Камоцци.

Федун, Салихова, Каттани и Камоцци присутствуют на товарищеском матче «Спартака» Фото: скриншот ютуб-канала «Коммент.Шоу»

Московский «Спартак» набрал 23 очка в 18 матчах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).

28 января «Спартак» сыграл вничью со «Слованом» — 2:2. Подготовка команды к возобновлению сезона запланирована в два этапа — с 17 по 29 января и с 1 по 12 февраля. Оба сбора «Спартака» пройдут на территории комплекса «Джебель-Али» в Дубае.