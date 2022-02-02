ЦСКА объявил состав на матч с «Виборгом». Медина и Языджи выйдут в основе

Сегодня, 2 февраля, ЦСКА проведёт товарищеский матч с датским «Виборгом». Старт встречи – в 17:00 мск. Армейцы объявили стартовый состав:



Боков, Фернандес, Фукс, Набабкин, Бийол, Мухин, Обляков, Языджи, Медина, Яковлев, Заболотный.



Запасные: Тороп, Дивеев, Васин, Эджуке, Магнуссон.



Красно-синие располагаются на четвёртом месте с 30 очками в турнирной таблице РПЛ после 18 туров. Лидером Российской Премьер-Лиги является «Зенит», набравший 38 очков за 18 туров. На втором месте в национальном первенстве находится «Динамо» (36).



Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги возобновится для подопечных Алексея Березуцкого встречей со «Спартаком» 26 февраля в рамках матча 19-го тура. 1 марта армейцы сыграют с «Сочи» в 1/8 финала Кубка страны.

Новость по теме Максим Мухин рассказал, как изменилась обстановка в ЦСКА с приходом Василия Березуцкого